10 Июнь 2020 2020-06-10T07:27:22+03:00

Прокуратура начала проверку по факту вспышки коронавируса в доме престарелых Новокузнецка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Кузбасская прокуратура начала проверку по факту вспышки коронавируса в доме престарелых в Новокузнецке. О большом количестве заболевших стало известно во вторник, 9 июня.

Напомним, что накануне в области было выявлено 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 29 - в Новокузнецке. Среди заболевших в городе 26 имеют непосредственное отношение к дому престарелых - это 25 постояльцев и один сотрудник учреждения.

- В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщили в ведомстве. - Проведение проверки поручено прокуратуре Новокузнецка, результаты находятся на контроле прокуратуры области.

ИСТОЧНИК KP.RU