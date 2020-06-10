2020-06-10T07:27:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Прокуратура начала проверку по факту вспышки коронавируса в доме престарелых Новокузнецка

О большом количестве заболевших стало известно 9 июня
Мария КОЛОСОВА
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Прокуратура начала проверку по факту вспышки коронавируса в доме престарелых НовокузнецкаПрокуратура начала проверку по факту вспышки коронавируса в доме престарелых НовокузнецкаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Кузбасская прокуратура начала проверку по факту вспышки коронавируса в доме престарелых в Новокузнецке. О большом количестве заболевших стало известно во вторник, 9 июня.

Напомним, что накануне в области было выявлено 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 29 - в Новокузнецке. Среди заболевших в городе 26 имеют непосредственное отношение к дому престарелых - это 25 постояльцев и один сотрудник учреждения.

- В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщили в ведомстве. - Проведение проверки поручено прокуратуре Новокузнецка, результаты находятся на контроле прокуратуры области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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