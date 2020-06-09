В пансионате для пожилых людей произошла вспышка коронавируса в Новокузнецке

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:39:08+03:00

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Сразу 29 новых заболевших выявили на утро 9 июня в Новокузнецке. Большая часть из них – пожилые люди.

Стало известно, как и где заразились коронавирусом 29 новокузнечан, о которых сообщил оперативный штаб утром 9 июня. Как оказалось, большая часть из них – пациенты одного из пансионатов.

- Среди новокузнечан, у которых диагностировали COVID-19, 25 человек - пожилые люди из пансионата, еще один человек – сотрудник этого же учреждения, - сообщает пресс-служба кузбасского Роспотребнадзора. – Все они сейчас получают необходимую медицинскую помощь.

Всего же в пансионате 37 пациентов. 12 человек, у которых тесты не показали наличия коронавируса, находятся под наблюдением врачей.

Еще три новокузнечанина, у которых на утро 9 июня диагностировали коронавирус, не связаны ни с пансионатом, ни между собой.

Напомним, всего на утро вторника, 9 июня, в Кузбассе выявили 48 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом общее число заболевших достигло 834 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU