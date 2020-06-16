2020-06-16T12:08:31+03:00
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с семью пострадавшими кузбассовцами

Два автомобиля превратились в груду металла [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Появилось видео с места ДТП с семью пострадавшими кузбассовцами. ФОТО: кадр видео vk.com, "FBI Ленинск-Кузнецкий"Появилось видео с места ДТП с семью пострадавшими кузбассовцами. ФОТО: кадр видео vk.com, "FBI Ленинск-Кузнецкий"
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Видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали семь человек, появилось в социальных сетях.

Появилось видео с места ДТП с семью пострадавшими кузбассовцами.Видео: Александр Терехин

На кадрах видео, снятого очевидцами утром 16 июня, запечатлены последствия дорожно-транспортного происшествия. Видно, как на проезжей части, занимая полполосы, стоят два автомобиля. У обоих передние части превратились в груду металла после лобового столкновения. Рядом находятся автомобили скорой помощи и пожарной охраны.

Напомним, ДТП произошло утром 16 июня на автодороге Белово - Коновалово - Прокопьевск. Уже известно, что за рулем автомобиля «Лада Приора» находился 21-летний водитель, у которого не было прав управления транспортными средствами. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Windom.

- В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водители обоих транспортных средств, три пассажира иномарки и два пассажира «Лады», в том числе 17-летняя девушка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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