26 Июнь 2020 2020-06-26T04:15:45+03:00

Директор кафе в Шерегеше получил штраф за рухнувший на туристов снег Фото: Лия Гараева

Инцидент произошел в феврале этого года

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Директор одного из кафе в Шерегеше, с крыши которого на туристов рухнул снег, получил штраф. Инцидент произошел в феврале текущего года.

По версии следствия, 32-летний мужчина организовал питание туристов на открытом воздухе. Необходимое для этого оборудование он установил на прилегающей к зданию территории, под крышей кафе.

-При этом он не убедился, что организация питания в данном месте не представляет опасности для жизни и здоровья потребителей. В дневное время с крыши заведения произошел сход снежной массы, в результате чего травмы получили трое туристов, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Отдыхающие, ставшие свидетелями происшествия, достали пострадавших из-под снега. Они были доставлены в больницу, где у 26-летнего мужчины и 28-летней женщины диагностированы травмы, не причинившие вреда здоровью. Еще у одной женщина 42-х лет диагностированы травмы, причинившие средний вред здоровью.

Со следствием мужчина сотрудничал, в содеянном раскаялся, он возместил потерпевшим причиненный вред здоровью.

Суд, рассмотрев все материалы дела, назначил директору кафе штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU