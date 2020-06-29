Прокуратура завершила проверку по факту смерти 15-летней девочки в Кузбассе

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:30:40+03:00

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Прокуратура Мариинска завершила проверку по факту смерти 15-летней девочки. Труп ребенка был обнаружен на городской улице 19 июня.

По результатам проверки было установлено, что в отношении девочки и ее семьи не проводилась должная профилактическая работа.

-Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не приняты должные меры, направленные на выявление фактов, свидетельствующих о нахождении девушки и ее семьи в социально опасном положении, а также на устранение причин и условий, способствующих ее безнадзорности и беспризорности, - сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Кроме того, девочке вовремя не была оказана социально-психологическая и педагогическая помощь. А законный представитель ребенка не поставлен на профилактический учет, хотя основания для этого были.

С учетом выявленных нарушений вынесены представления об их устранении руководителям комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Мариинского муниципального района, ОПДН Отдела МВД России по Мариинскому району и школе, где училась девочка.

Сейчас по факту смерти ребенка продолжается процессуальная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU