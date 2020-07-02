Россельхозбанк подписал соглашение с Правительством Кузбасса

2 Июль 2020 2020-07-02T10:19:19+03:00

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Директор Кемеровского регионально филиала АО «Россельхозбанк» Виктор Кобзев подписал четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством Кемеровской области - Кузбасса, территориальным органом Росреестра, застройщиками, работодателями и банками (займодавцами) в сфере развития жилищного строительства на территории Кемеровской области - Кузбасса. Инициатором подписания соглашения стал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Президент России Владимир Владимирович Путин во вторник объявил, что максимальная сумма льготной ипотеки в регионах увеличена с 3 до 6 миллионов рублей. Кузбасское соглашение - это дополнительная мера поддержки для тех, кто хочет оформить президентскую ипотеку. По условиям соглашения, работодатели будут компенсировать своим сотрудникам часть суммы на первоначальный взнос, который составляет 20% от стоимости жилья. Каждое предприятие будет самостоятельно решать, какую часть взноса субсидировать, но в соглашении мы зафиксировали, что компенсация должна составлять не менее 10 процентов от суммы взноса. Заём выдается под 6,5 процента годовых, а в Кузбассе программы банков и регионального АИЖК позволяют дополнительно снизить ставку до уровня ниже 6 процентов годовых. Это уникальные условия. Компенсация первого взноса сделает президентскую ипотеку еще доступнее для людей», — сказал Сергей Цивилев в четверг 25 июня после подписания соглашения.

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