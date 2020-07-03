2020-07-03T05:29:31+03:00
Общество

В Кузбассе снова выпал крупный град

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях [фото]
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе снова выпал крупный град. Фото: Инцидент Кузбасс/ vk.comВ Кузбассе снова выпал крупный град. Фото: Инцидент Кузбасс/ vk.com
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В Кузбассе в четверг, 2 июня, снова выпал крупный град. Фотографиями поделились очевидцы в социальных сетях.

-Мариинский район. Пострадали огороды, на машинах вмятины от града, - написал автор поста.

В комментариях пользователи, впрочем, стали уточнять, что град выпал немного в другом месте. «Это не совсем Тисуль. И не Мариинский район. Это поселко Комсомольск Тисульского района», - написала одна из пользовательниц.

Напомним, что крупный град размером с куриной яйцо жители Кузбасса уже наблюдали в этом году. 26 мая осадки выпали в селе Чумай в Чебулинском районе и в селе Судженка Яйского муниципального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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