В Кузбассе снова выпал крупный град

3 Июль 2020 2020-07-03T05:29:31+03:00

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях [фото]

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В Кузбассе в четверг, 2 июня, снова выпал крупный град. Фотографиями поделились очевидцы в социальных сетях.

-Мариинский район. Пострадали огороды, на машинах вмятины от града, - написал автор поста.

В комментариях пользователи, впрочем, стали уточнять, что град выпал немного в другом месте. «Это не совсем Тисуль. И не Мариинский район. Это поселко Комсомольск Тисульского района», - написала одна из пользовательниц.

Напомним, что крупный град размером с куриной яйцо жители Кузбасса уже наблюдали в этом году. 26 мая осадки выпали в селе Чумай в Чебулинском районе и в селе Судженка Яйского муниципального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU