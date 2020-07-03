2020-07-03T08:46:08+03:00
Происшествия

Следком Кузбасса проверяет инцидент с падением рабочего с 12-метровой высоты

Мужчина не выжил
Ирина АВТУШКО
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Следком Кузбасса проверяет инцидент с падением рабочего с 12-метровой высотыСледком Кузбасса проверяет инцидент с падением рабочего с 12-метровой высотыФото: Олег ЗОЛОТО
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Следственный комитет Кузбасса организовал проверку по факту падения рабочего с 12-метровой высоты. Мужчина разбился насмерть.

Трагедия произошла 2 июля в Белове. Предварительно установлено, что 43-летний рабочий выполнял наряд на армирование узла выхода на крышу, работы проводились на высоте около 12 метров.

Мужчина не стал пристегиваться выданным ему тросом, работы выполнял сидя на импровизированной скамье, а не стоя, как требует техника безопасности. В результате он не удержался и сорвался вниз.

-От полученных повреждений он скончался на месте. Очевидцы вызвали скорую помощь, прибывшие медицинские работники констатировали смерть рабочего, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области. - Следствием будут изучены должностные инструкции, проверено проходил ли рабочий инструктаж по техники безопасности, а также соблюдались ли им эти требования.

Сейчас все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти работника, устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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