2020-07-05T09:23:31+03:00
Общество

В Кузбассе утонула 13-летняя школьница

Инцидент произошел рядом с Междуреченском
Лия Гараева
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В Кузбассе утонула 13-летняя школьницаВ Кузбассе утонула 13-летняя школьницаФото: Виталий КАРНАУХ
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Накануне недалеко от Междуреченска случилась трагедия. Здесь утонула 13-летняя школьница.

Как сообщили в региональном центре медицины катастроф, инцидент случился в субботу, 4 июля в поселке Чебалсу. В тот день девочка купалась в Томи, но не смогла самостоятельно выбраться из воды.

Когда школьницу вытащили из реки, она была уже мертвой. Прибывшим медикам скорой помощи не удалось помочь девочке.

Это не единственная трагедия, случившаяся на этой неделе на воде. Несколько дней назад в Кемерове утонула семья из трех человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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