МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Кузбассе

5 Июль 2020 2020-07-05T12:36:20+03:00

Изменить размер текста: A A

МЧС предупреждает кузбассовцев о том, что 6 июля на территории области сохраняется высокая пожароопасность. Также местами на территории области пойдут дожди, которые могут сопровождаться грозами и градом.

- В Крапивинском районе сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Ленинск-Кузнецком районе чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), - сообщили также синоптики Кемеровского Гидрометцентра.

В этот день в Кемеровской области будет жарко и душно, при этом облачно. Максимальные отметки термометра будут достигать +29 градусов.

Подробный прогноз погода на 6 июля читайте на сайте «Комсомольской правды - Кемерово».

ИСТОЧНИК KP.RU