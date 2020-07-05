МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Кузбассе
МЧС предупреждает кузбассовцев о том, что 6 июля на территории области сохраняется высокая пожароопасность. Также местами на территории области пойдут дожди, которые могут сопровождаться грозами и градом.
- В Крапивинском районе сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Ленинск-Кузнецком районе чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), - сообщили также синоптики Кемеровского Гидрометцентра.
В этот день в Кемеровской области будет жарко и душно, при этом облачно. Максимальные отметки термометра будут достигать +29 градусов.
Подробный прогноз погода на 6 июля читайте на сайте «Комсомольской правды - Кемерово».
ИСТОЧНИК KP.RU