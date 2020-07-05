В Кемерове в аварии погиб 17-летний подросток

5 Июль 2020 2020-07-05T13:28:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове днем 5 июля случилась авария, в которой погиб 17-летний подросток. По предварительной информации, молодой человек перебегал дорогу на красный свет.

- ДТП произошло сегодня около 12:30 на перекрестке проспекта Притомского и улицы Волгоградской областного центра. Здесь водитель автомобиля «Киа Спортейдж» сбил пешехода. В результате 17-летний пострадавший скончался. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа УМВД России по г. Кемерово, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Сейчас полицейские все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU