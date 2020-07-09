2020-07-09T15:12:25+03:00
Общество

Кемеровские власти объяснили, зачем берут кредит почти в 2 миллиарда рублей

Им заместят полученные ранее кредиты с высокими процентными ставками
Мария КОЛОСОВА
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Кемеровские власти объяснили, зачем берут кредит почти в 2 миллиарда рублейКемеровские власти объяснили, зачем берут кредит почти в 2 миллиарда рублейФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Власти города Кемерово объяснили, зачем собираются взять кредит почти в 2 миллиарда рублей. Им планируется заместить взятые ранее кредиты с более высокими ставками.

Напомним, что по решению главы города Ильи Середюка, в июле администрация планирует объявить электронные аукционы по замещению имеющихся кредитных ресурсов на кредиты с пониженной годовой ставкой сроком на три года, в сумме более 1,896 миллиарда рублей.

Власти отметили, что в июне совет директоров Центробанка РФ снизил ключевую ставку с 5,5 до 4,5 процента. Это должно повлиять на снижение ставок по новым кредитам.

-Привлеченные кредитные средства будут направлены на замещение ранее полученных «дорогостоящих» кредитов(со ставками 6,85 - 7,14 процента с целью снижения долговой нагрузки по обслуживанию муниципального долга на бюджет города, - сообщили в мэрии. - Экономия от замещения действующих кредитов составит 8,4 миллиона рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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