2020-07-10T08:32:51+03:00
Коронавирус Covid-19

13-ый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе

Об этом сообщает оперативный штаб
Екатерина РОМАНОВА
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13-ый кузбассовец с подтвержденным коронавирусом скончался13-ый кузбассовец с подтвержденным коронавирусом скончалсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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На утро 10 июля стало известно о 13-м жителе Кузбасса, скончавшемся после того, как у него выявили коронавирус.

О смерти еще одного кузбассовца, у которого врачи ранее диагностировали коронавирус, сообщает оперативный штаб области.

- У мужчины 1964 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Он проживал в Новокузнецке, - прокомментировали в оперативном штабе.

Отметим также, что за минувшие сутки медики выявили еще 74 новых случая COVID-19, таким образом, число заболевших с начала пандемии достигло 2354 человек. Кроме того, еще 36 жителей региона вылечились и уже выписаны из больниц. Общее число вылечившихся от коронавируса с начала пандемии достигло 1042 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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