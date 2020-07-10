13-ый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе

10 Июль 2020 2020-07-10T08:32:51+03:00

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На утро 10 июля стало известно о 13-м жителе Кузбасса, скончавшемся после того, как у него выявили коронавирус.

О смерти еще одного кузбассовца, у которого врачи ранее диагностировали коронавирус, сообщает оперативный штаб области.

- У мужчины 1964 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Он проживал в Новокузнецке, - прокомментировали в оперативном штабе.

Отметим также, что за минувшие сутки медики выявили еще 74 новых случая COVID-19, таким образом, число заболевших с начала пандемии достигло 2354 человек. Кроме того, еще 36 жителей региона вылечились и уже выписаны из больниц. Общее число вылечившихся от коронавируса с начала пандемии достигло 1042 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU