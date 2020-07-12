2020-07-12T05:17:12+03:00
Происшествия

Стала известна причина гибели двух женщин и ребенка в ДТП в Кузбассе

Трагедия произошла в Кемеровском районе
Екатерина РОМАНОВА
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Стала известна причина гибели двух женщин и ребенка в ДТП в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Регион 42"Стала известна причина гибели двух женщин и ребенка в ДТП в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
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Автомобиль, в котором находились две женщины и 10-летний мальчик, врезался в тягач с полуприцепом бензовозом. Никто из находившихся в легковушке не выжил.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 15.25 в субботу, 11 июля, на автодороге «КемеровоАнжеро-Судженск». Предварительно стражи прядка уже установили, что водитель автомобиля «Рено Симбол» не справилась с рулевым управлением. Иномарка выехала на обочину, однако потом ее вынесло на полосу встречного движения. В это же время по встречке двигался тягач «Скания» с полуприцепом-бензовозом. Машины столкнулись, и легковушку буквально расплющило от удара.

- В результате ДТП погибли три человека – водитель «Рено» и два ее пассажира – женщина и 10-летний мальчик, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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