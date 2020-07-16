Оперштаб Кузбасса назвал территории с новыми заболевшими коронавирусом

16 Июль 2020 2020-07-16T08:55:49+03:00

На утро 16 июля инфекцию обнаружили еще у 48 человек

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На утро 16 июля в Кузбассе были выявлены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. В оперативном штабе рассказали, где живут зараженные.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 18, Новокузнецк - семь, Анжеро-Судженск - четыре, Киселевск - три, по два - в Белове, Полысаеве, Юрге, Гурьевском и Промышленновском муниципальных округах, еще по одному в Березовском, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, Кемеровском и Крапивинском муниципальных округах.

Таким образом, общее число заболевших на данный момент достигло 2650. За минувшие сутки 47 пациентов выписаны из больниц, всего от коронавируса вылечились 1337 человек. Также стало известно, что на утро 16 июля скончался еще один пациент, общее число умерших достигло 16.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 1297 пациентов с диагнозом COVID-19, - добавили в оперштабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6529 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU