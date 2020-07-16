Задержанного в Германии уроженца Кузбасса Дениса Казначеева выпустили под залог

16 Июль 2020 2020-07-16T10:07:48+03:00

Он будет ждать решения об экстрадиции в США дома

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Уроженца Кузбасса Дениса Казначеева, задержанного в Германии по подозрению в отмывании крупной суммы денег, отпустили на свободу под залог. Теперь он будет дожидаться решения об экстрадиции в США.

О том, что Денис Казначеев, который родился в Таштаголе, а позже переехал в Европу, вышел на свободу, сообщает РИА Новости со ссылкой на личного менеджера музыканта.

- Да, он освобожден. Он сейчас в полиции, пока говорить не может. Он очень счастлив, рад вернуться домой, - подтвердила менеджер Казначеева Дениз Глук.

Теперь ему предстоит дожидаться решения об экстрадиции и трижды в неделю отмечаться в полиции. По словам менеджера, пока нет понимания относительно сроков процесса по экстрадиции в США. Сейчас у Дениса Казначеева сменился адвокат, который еще ситуацию не прокомментировал.

Напомним, что полиция Берлина задержала Казначеева 29 мая. Власти США подозревают его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов.

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В понедельник, 8 июня, по средствам массовой информации разошлась новость о том, что в Берлине задержан Денис Казначеев, который родился в Кузбассе, а если точнее - в Таштаголе. Мужчину подозревают в отмывании более миллиона долларов США.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU