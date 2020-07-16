16 Июль 2020 2020-07-16T15:01:43+03:00

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Прокуратура организовала проверку по факту обрушения стены школы в Мысках по улице Панфилова, 4а. Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июля.

Как сообщили в надзорном ведомстве, данный объект с 25 июля 2018 года был закрыт на капитальный ремонт на основании приказа МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа». Обучение детей организовано в другой школе. На выполнение работ по капитальному ремонту 3 июня 2020 года был заключен муниципальный контракт. В момент обрушения стены здания на объекте никто не находился, пострадавших нет.

- Прокуратурой города Мыски в связи с обрушением стены здания организована проверка, в том числе будет проверено соблюдение требований законодательства при проведении строительных работ на объекте, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU