2020-07-20T06:33:39+03:00
Общество

В Кузбассе водитель сбил лося

Животное перебегало проезжую часть
Лия Гараева
Поделиться:
В Кузбассе водитель сбил лося. Фото: dtp_42lk/vk.comВ Кузбассе водитель сбил лося. Фото: dtp_42lk/vk.com
Изменить размер текста:

В Кемеровской области водитель Hyundai наехал на лося. Это случилось, когда дикое животное перебегало проезжую часть.

Авария случилась 19 июля, в 9.50 . В это время мужчина ехал по трассе Кемерово - Ленинск-Кузнецкий. В соцсетях опубликовали фотографии произошедшего.

- Предварительно установлено, что водитель Hyundai Solaris совершил наезд на лося на трассе Кемерово - Ленинский-Кузнецкий в Кемеровском районе. В результате аварии никто из людей не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области.

Это уже не первый случай, когда в Кузбассе сбивают диких животных на дороге. Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что кузбассовцу пришлось выплатить крупный штраф за сбитого лося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Один человек погиб и четверо травмированы в ДТП на трассе в Кузбассе
В каких территориях зафиксированы случаи коронавируса на 20 июля
В Кузбассе за сутки выявили еще 61 случай коронавируса
У трех кемеровских автобусов убрали остановку
В Кузбассе водитель сбил лося
Жителям нескольких районов Кемерова отключат горячую воду
Мэр Кемерова сказал, где будет демонтированный памятник «Молодые космонавты»
Кузбассовец отдал мошеннику более полумиллиона рублей
Стала известна причина смерти руководителя кузбасской компании Андрея Функа
В Кузбассе в трамвае подрались кондуктор и пассажир
34 человека тушили пожар в кемеровской многоэтажке
Алкоголик обокрал салон красоты в Новокузнецке
Кузбассовец взял два кредита на паспорт женщины
В Кемерове без вести пропал 40-летний мужчина
В Кузбассе умер поэт Александр Ибрагимов
Машина насмерть сбила пенсионера в Кемерове
Мэр Новокузнецка поздравил с Днем металлурга горожан
Новокузнецк стал лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом
Где в Кузбассе выявили 52 новых случая коронавируса
За последние сутки 56 человек с коронавирусом выздоровели в Кузбассе
В Кузбассе еще у 52 человек обнаружили коронавирус
Руководитель крупной компании погиб в Кузбассе
Сибирский Сбербанк оценил популярность дистанционных оплат услуг ЖКХ в период пандемии
Жителям Новокузнецка выписано более 1,2 миллионов рублей штрафов
Два проекта из Кузбасса по развитию экотуризма участвуют во всероссийском конкурсе
В Кузбассе осудили драгдилеров за наркотики собственного производства