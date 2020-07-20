В Кузбассе водитель сбил лося

20 Июль 2020 2020-07-20T06:33:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемеровской области водитель Hyundai наехал на лося. Это случилось, когда дикое животное перебегало проезжую часть.

Авария случилась 19 июля, в 9.50 . В это время мужчина ехал по трассе Кемерово - Ленинск-Кузнецкий. В соцсетях опубликовали фотографии произошедшего.

- Предварительно установлено, что водитель Hyundai Solaris совершил наезд на лося на трассе Кемерово - Ленинский-Кузнецкий в Кемеровском районе. В результате аварии никто из людей не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области.

Это уже не первый случай, когда в Кузбассе сбивают диких животных на дороге. Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что кузбассовцу пришлось выплатить крупный штраф за сбитого лося.

ИСТОЧНИК KP.RU