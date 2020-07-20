2020-07-20T09:14:21+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Борис Листов принял участие в открытии селекционно-генетического центра и животноводческого комплекса в Калининградской области

Это первый в России селекционно-генетический центр в молочном скотоводстве
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 16 июля приняли участие в торжественных церемониях открытия селекционно-генетического центра и животноводческого комплекса, которые входят в состав АПХ «Залесье».

Это первый в России селекционно-генетический центр в молочном скотоводстве, соответствующий высоким международным стандартам и созданный совместно с немецкими компаниями RBB и Masterrind. Центр ООО «Интерген Рус» займется углубленной работой по совершенствованию голштино-фризской породы КРС с использованием передовых селекционных и биотехнологических методов. Генетический материал, создаваемый на предприятии, заменит поставляемый из Германии, что позволит укрепить продовольственную независимость отечественных производителей молока. Порядка 20 процентов выпускаемого генетического материала полностью обеспечит потребности АПХ «Залесье» – одного из крупнейших агропромышленных холдингов Калининградской области. Оставшаяся часть продукции будет поставляться потребителям по всей России, закрывая до 8 процентов потребности отечественного рынка.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец захотел сделать подарок жене и попал в колонию на пять лет
Стало известно, как будет выглядеть новый ледовый каток в Рудничном районе Кемерова
Полиция Кузбасса просит помочь в поисках подозреваемого в преступлении
В Кузбассе после карантина по коронавирусу открыли больницу
Борис Листов принял участие в открытии селекционно-генетического центра и животноводческого комплекса в Калининградской области
В Кузбассе пьяный пассажир поезда напал на полицейских
В Новокузнецке приставы нашли автомобиль должницы по объявлению в интернете
Один человек погиб и четверо травмированы в ДТП на трассе в Кузбассе
В каких территориях зафиксированы случаи коронавируса на 20 июля
В Кузбассе за сутки выявили еще 61 случай коронавируса
У трех кемеровских автобусов убрали остановку
В Кузбассе водитель сбил лося
Жителям нескольких районов Кемерова отключат горячую воду