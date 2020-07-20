Борис Листов принял участие в открытии селекционно-генетического центра и животноводческого комплекса в Калининградской области

20 Июль 2020 2020-07-20T09:14:21+03:00

Это первый в России селекционно-генетический центр в молочном скотоводстве

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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 16 июля приняли участие в торжественных церемониях открытия селекционно-генетического центра и животноводческого комплекса, которые входят в состав АПХ «Залесье».

Это первый в России селекционно-генетический центр в молочном скотоводстве, соответствующий высоким международным стандартам и созданный совместно с немецкими компаниями RBB и Masterrind. Центр ООО «Интерген Рус» займется углубленной работой по совершенствованию голштино-фризской породы КРС с использованием передовых селекционных и биотехнологических методов. Генетический материал, создаваемый на предприятии, заменит поставляемый из Германии, что позволит укрепить продовольственную независимость отечественных производителей молока. Порядка 20 процентов выпускаемого генетического материала полностью обеспечит потребности АПХ «Залесье» – одного из крупнейших агропромышленных холдингов Калининградской области. Оставшаяся часть продукции будет поставляться потребителям по всей России, закрывая до 8 процентов потребности отечественного рынка.

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