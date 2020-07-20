В Кузбассе заключен под стражу водитель, насмерть сбивший двух пешеходов
В Кузбассе по ходатайству следователя заключен под стражу водитель, насмерть сбивших двух пешеходов. Инцидент произошел в Киселевске.
Напомним, что 13 июля около 22.25 на улице 50 лет Октября водитель «Волги» сбил 58-летнего мужчину и его 41-летнюю спутницу, которые передвигались по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм они скончались еще до приезда бригады медиков.
29-летний мужчина, который был за рулем, не имел прав на управление автомобилем. Кроме того, на момент аварии он был пьян. В прошлом году виновник аварии трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а также два раза – к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Судом ему было назначено лишение свободы условно на полтора года с лишением прав на два с половиной года.
Следователем Киселевска против мужчины было возбуждено еще одно уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас он заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU