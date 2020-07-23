В кузбасской больнице в изолирующей капсуле транспортируют больных коронавирусом

23 Июль 2020 2020-07-23T06:08:13+03:00

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В одной из кузбасских больниц появилась изолирующая капсула, в которой транспортируют больных коронавирусом. У нее есть два специальных режима.

Теперь такой мобильный бокс для пациентов с опасными инфекциями есть в Междуреченске. Кстати, Междуреченск не один раз становился лидером по количеству заболевших COVID-19 за сутки.

В изолирующей капсуле будут перевозить тех, у кого есть подозрение, что они могут быть заражены опасными инфекциями. Еще в ней транспортируют пациентов, подвергшихся поражению микробиологическими веществами. Об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса по коронавирусу.

- Таких изолирующих боксов, предназначенных для транспортировки больных с особо опасными инфекциями, в Кузбассе считанные единицы. Они могут работать в двух режимах: когда нужно оградить среду от особо опасного инфицированного пациента, и когда, наоборот, пациента нужно изолировать от среды, например, использовать его для перевозки больных с обширными ожогами. Так тяжелого пациента можно защитить уже от воздействия окружающей среды, - рассказывает врач скорой помощи Виктор Дель.

ИСТОЧНИК KP.RU