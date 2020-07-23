Появилось видео кражи портрета Амана Тулеева с Доски почета в Кемерове
В сетях появилось видео кражи портрета бывшего губернатора Амана Тулеева в Кемерове. Инцидент произошел в ночь на четверг, 23 июля.
Со стенда, установленного на улице Дзержинского, рядом с кинотеатром «Москва», сорвали фотографию Амана Тулеева, который является почетным гражданином города. Также неизвестный злоумышленник присвоил себе портрет бывшего мэра Кемерова Владимира Михайлова.
Как сообщили в полиции, правонарушителя уже задержали. Им оказался 32-летний местный житель. Сейчас полицейские выясняют, что сподвигло человека на такой поступок.
-Устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в полиции.
Портрет Амана Тулеева украли в Кемерове.Видео: vk.com/Инцидент Кузбасс
ИСТОЧНИК KP.RU