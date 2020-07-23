23 Июль 2020 2020-07-23T10:53:55+03:00

Появилось видео кражи портрета Амана Тулеева с доски почета в Кемерове. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

Инцидент произошел в ночь на 23 июля [видео]

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В сетях появилось видео кражи портрета бывшего губернатора Амана Тулеева в Кемерове. Инцидент произошел в ночь на четверг, 23 июля.

Со стенда, установленного на улице Дзержинского, рядом с кинотеатром «Москва», сорвали фотографию Амана Тулеева, который является почетным гражданином города. Также неизвестный злоумышленник присвоил себе портрет бывшего мэра Кемерова Владимира Михайлова.

Как сообщили в полиции, правонарушителя уже задержали. Им оказался 32-летний местный житель. Сейчас полицейские выясняют, что сподвигло человека на такой поступок.

-Устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="704" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/792124" frameborder="0"></iframe> Портрет Амана Тулеева украли в Кемерове.Видео: vk.com/Инцидент Кузбасс

ИСТОЧНИК KP.RU