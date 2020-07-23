2020-07-23T11:08:54+03:00
Общество

Стали известны подробности строительства ТЦ на Притомском в Кемерове

Он будет находиться рядом с Московской площадью
Наталья РАЗИНА
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Стали известны подробности строительства ТЦ на Притомском в Кемерове. Фото: РосреестрСтали известны подробности строительства ТЦ на Притомском в Кемерове. Фото: Росреестр
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В Едином государственном реестре недвижимости появилась новая информация о ТРЦ, который будет построен в Кемерове, на проспекте Притомском. Он будет находиться рядом с Московской площадью.

Согласно официальным данным, 5 июня был заключен договор аренды земельного участка на пересечении Притомкого проспекта и улицы Терешковой, 6 июля он был продлен. Срок аренды определен до 6 июля 2027 года. Арендатором участка выступает ООО «Торгово-развлекательный центр «Томь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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