2020-07-23T13:57:18+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2020 года составила 2,8 миллиарда рублей

Данные рассчитаны на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ)
Яков КРЫМСКИЙ
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Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), составила по итогам I полугодия 2020 года 2,8 миллиарда рублей. Чистый процентный и комиссионный доход увеличился на 1,6 процента по сравнению с I полугодием 2019 года и составил 43,5 миллиарда рублей.

Суммарный кредитный портфель Банка за период с начала года увеличился на 7,3 процента и по состоянию на 01.07.2020 составил 2 триллиона 510 миллиардов рублей, в том числе портфель юридических лиц составил 2 триллиона 40 миллиардов рублей (увеличение на 8,6 процента), физических лиц – 470 миллиардов рублей (рост на 2 процента).

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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