Появилось фото с места смертельного ДТП в Кузбассе

26 Июль 2020 2020-07-26T13:50:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сети появились кадры с места смертельной аварии в Кузбассе. В поселке Центральный Таштагольского района погиб 70-летний мужчина.

Очевидцы опубликовали видео с места ДТП в Instagram. Они сообщили, что было лобовое столкновение двух легковушек Lada Granta и Honda Accord. Обе получили серьезные повреждения передней части. Однако в одной из них оказался зажатым погибший. Без помощи спасателей его не удалось вытащить. Мужчина погиб еще до приезда скорой помощи.

Также в аварии пострадали две женщины. У одной из них диагностировали серьезные травмы руки, у второй только многочисленные ушибы. Подробности аварии читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU