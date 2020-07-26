Появилось фото с места смертельного ДТП в Кузбассе
В Сети появились кадры с места смертельной аварии в Кузбассе. В поселке Центральный Таштагольского района погиб 70-летний мужчина.
Очевидцы опубликовали видео с места ДТП в Instagram. Они сообщили, что было лобовое столкновение двух легковушек Lada Granta и Honda Accord. Обе получили серьезные повреждения передней части. Однако в одной из них оказался зажатым погибший. Без помощи спасателей его не удалось вытащить. Мужчина погиб еще до приезда скорой помощи.
Также в аварии пострадали две женщины. У одной из них диагностировали серьезные травмы руки, у второй только многочисленные ушибы. Подробности аварии читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU