30 Июль 2020 2020-07-30T06:43:39+03:00

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Новый мемориальный комплекс «Свет памяти», установленный на днях в Кемерове около кадетского училища, оказался частично разрушенным вечером 29 июля. Здесь лопнуло одно из стекол.

Очевидцы сняли на видео разбитое стекло мемориального комплекса, а потом видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, что одна из частей композиции разбита. Причем особенно сильно пострадала верхняя часть, а нижняя испещрена мелкими трещинами. Подписчики паблика тут же предположили, что мемориал пострадал от рук вандалов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/793394" frameborder="0"></iframe> Обрушилась часть мемориала возле Кадетского училища в Кемерове.Видео: vk.com, "Регион 42", Виктор Яров

- Сначала был треск, потом сильный шум бьющегося стекла, но никого рядом не было, - рассказал автор видео, Виктор Яров. - Я шел как раз в 50 метрах от места ЧП. По всей видимости, недобросовестное выполнение данной стеклянной конструкции.

В пресс-службе администрации города Кемерово прокомментировали ЧП.

- Это происшествие - не акт вандализма. Лопнуло стекло. Сейчас подрядчик уже занимается его заменой в рамках гарантийных обязательств, - отметили в мэрии.

Напомним, мемориальный комплекс установили несколько дней назад. В него вошла композиция с историческими справками о вкладе Кузбасса в Победу - «Уголь Победы», «Металл Победы» и «Оружие Победы». Центральная же часть - изображения 10 журавлей, которые улетают в небо. Каждый журавль состоит из портретов кузбассовцев, участвовавших в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU