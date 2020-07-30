РСХБ занял 1-е место в конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП - 2020»
АО «Россельхозбанк» победил в конкурсе Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Лучшая банковская программа для МСП — 2020». Представители бизнес-сообщества оценивали ведущие российские банки, предоставляющие программы обслуживания для предприятий малого и среднего бизнеса.
Конкурс проводится на ежегодной основе с 2016 года в рамках Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации при поддержке Ассоциации Российских Банков. В состав экспертного совета и жюри конкурса входят действующие предприниматели, руководители и собственники малого и среднего бизнеса, а также эксперты федеральных ведомств. Основная цель конкурса – стимулирование создания качественных банковских продуктов и услуг для малого и среднего предпринимательства.
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