Завершились поиски 10-летнего мальчика в Кузбассе

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:29:13+03:00

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В Кемеровской области завершились поиски без вести пропавшего 10-летнего мальчика. Ребенок ушел из дома 31 июля в неизвестном направлении.

В полиции рассказали, что мальчик из Юрги пропал примерно в пять часов вечера. Сначала родители самостоятельно пытались найти сына, однако у них ничего не вышло, и они обратились за помощью в полицию в два часа ночи.

- По тревоге незамедлительно был поднят личный состав юргинской полиции. В течение ночи инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции обследовали территорию города в поисках мальчика. Ориентировка на ребёнка была передана патрульным нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации. К поискам были привлечены волонтеры поискового отряда, - сообщили в пресс-службе в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мальчика нашли только на следующий день,1 августа. Оказалось, что он ночевал в доме у одной из знакомых его матери. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Им предстоит узнать, почему ребенок не вернулся домой. Инспекторы ПДН собрали материалы для привлечения матери мальчика к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Семью полицейские возьмут на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU