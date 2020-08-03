РСХБ-Страхование жизни вошло в Топ-10 лидеров цифровой трансформации среди компаний страхования жизни

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:01:20+03:00

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Эксперты VR_Bank и фонда «Сколково» оценили степень цифровизации топ-45 страховых компаний по размеру собранных премий (без учета ОМС) по итогам работы в первом полугодии 2020 года. Согласно исследованию, ООО «РСХБ-Страхование жизни» вошло в топ-10 компаний страхования жизни по уровню цифровой трансформации.

В рамках подготовки рейтинга эксперты рассматривали 26 показателей, которые дают представление об уровне цифровизации российских страховых компаний. Это финансовые показатели, отражающие роль и место компании на рынке, наличие онлайн-сервисов, количество загрузок мобильного приложения, скорость обработки обращений в социальных сетях, а также готовность компаний не только к продаже полисов онлайн, но и к дистанционному урегулированию страховых случаев.

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