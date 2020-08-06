Министр здравоохранения Кузбасса рассказал, как болел коронавирусом. ФОТО: Инстаграм Михаила Малина

На прошедшей 6 августа пресс-конференции министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин рассказал о том, как он перенес коронавирусную инфекцию.

Руководитель министерства здравоохранения Кузбасса Михаил Малин, рассказывая о том, как он лечился от COVID-19, ответил, что для него это был непростой опыт.

- Это очень тяжелая болезнь. Всем нашим нигилистам, которые отрицают наличие коронавирусной инфекции и говорят, что это грипп, который можно легко перенести [хочется сказать] - да, есть легкие формы, но есть и тяжелые. Мой конкретный случай был очень тяжелым. Могу сказать, что первый раз в жизни у меня были такие ощущения. Опыт печальный, не хотел бы, чтобы кто-то еще его приобрел, - отметил Михаил Малин.

Также министр здравоохранения сделал акцент на том, что врачи, работающие с тяжелыми коронавирусными пациентами, отдают все силы на борьбу с этой инфекцией. Михаил Малин призвал кузбассовцев соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и прочие меры, которые препятствуют распространению коронавируса.

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