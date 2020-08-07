Кемеровчанин оплатил 27 штрафов и сохранил свой автомобиль. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Один из жителей Кемерова никак не хотел платить штрафы ГИБДД. Их накопилось уже 27 штук, когда встал вопрос об аресте его автомобиля.

Штраф за штрафом выписывали сотрудники Госавтоинспекции одному из жителей Кемерова. Вскоре накопилось 27 неоплаченных штрафов на общую сумму в 40 тысяч рублей, однако и это не заставило гражданина оплатить их. Тогда за дело взялись судебные приставы.

Злостного неплательщика остановили на первом километре автодороги Кемерово - Ленинск-Кузнецкий во время одного из совместных рейдов сотрудников ГИБДД и УФССП. Мужчина понял, что теперь-то ему не удастся отвертеться, ведь если он не оплатит штрафы, лишится автомобиля! Тогда кемеровчанин погасил всю задолженность.

К слову, это не единственный неплательщик, предпочитающий копить штрафы, а не оплачивать счета. В этот же день стражи порядка выявили еще одного должника. Он проигнорировал необходимость оплатить 42 штрафа, правда, на чуть меньшую сумму - 33 тысячи рублей. Его машину арестовали и оставили на ответственное хранение. Теперь, как сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области, у него есть всего 10 дней для того, чтобы оплатить всю сумму.