В каком городе больше всего заболели коронавирусом за сутки в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки на территории Кемеровской области анализы 91 человека показали, что они болеют коронавирусом. Оперативный штаб опубликовал информацию о том, в каких городах проживают больные.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Кемерове. Почти треть заболевших проживают именно здесь, а именно 29 человек. Следующим городом по количеству новых пациентов с COVID-19 стал Междуреченск, где этот диагноз поставили 23 людям. В Новокузнецке число зараженных увеличилось еще на 20 человек.

Утром 9 августа также стало известно о смерти еще одного пациента с COVID-19. В оперативном штабе рассказали информацию о нем. Всего 30 человек умерли после заражения коронавирусом в Кузбассе.