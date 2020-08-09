Появилась информация о скончавшемся пациенте с коронавирусом в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемеровской области утром 9 августа стало известно о том, что умер еще один человек, болевший коронавирусом. Оперштаб Кузбасса опубликовал информацию о 30 пациенте скончавшемся на территории области.

- Один пациент скончался. Он проживал в Анжеро-Судженске, - сообщили в оперштабе.

Отметим также, что мужчина был не пожилого возраста, он родился в 1971 году. Медики дали заключение о его смерти. Дело в том, что у него развилась тяжелая форма пневмонии. Болезнь протекала на фоне прогрессирующей легочной и сердечной недостаточности.

Однако есть и те, кому удалось вылечиться от коронавируса. За последние сутки 41 человека выписали из больниц. Итого общее количество выздоровевших в Кузбассе достигло 3038.

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