30-й пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию по ситуации с коронавирусом в Кемеровской области на утро 9 августа. Стало известно, что умер еще один пациент, у которого раннее диагностировали это заболевание.

- Один пациент скончался, - сообщили в оперштабе.

Таким образом, число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 30. В настоящее время коронавирус продолжает распространяться на территории области. Каждый день медики фиксируют новые случаи заражения. За последние сутки зарегистрировали еще 91 человека с этим диагнозом. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Всего в больницах Кузбасса находятся 1364 пациента. Еще 7777 находятся на 14-дневной изоляции под подозрением на это заболевание.

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