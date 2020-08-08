Новую вспышку коронавируса в доме престарелых зафиксировали в Кузбассе

Новую вспышку коронавируса зафиксировали в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Вспышку коронавируса зафиксировали в одном из кузбасских городов. Сразу у 10 человек тесты на коронавирус оказались положительными, а еще 105 человек находятся под наблюдением.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, новый очаг заражения коронавирусом выявили в Междуреченске. Здесь вспышка COVID-19 произошла в доме-интернате для инвалидов и престарелых сразу у 10 человек – одной медицинской сестры и девятерых проживающих в доме-интернате – тесты на коронавирус дали положительные результаты.

- Еще 105 человек, контактировавших с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением, - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Кузбассу Майя Каменева. - Пансионат закрыт, проводятся карантинные мероприятия, эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, всего на утро 8 августа в Кузбассе выявлено 97 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 4341 человек. Из них 2997 - выздоровели, а 1315 продолжают получать необходимую помощь в инфекционных стационарах региона. Число случаев заболевания коронавирусом с летальным исходом осталось прежним: 29 человек.

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