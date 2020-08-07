«Он существует»: жительница Кузбасса рассказала, как болела коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Одна из уже вылечившихся от COVID-19 жительниц Кузбасса рассказала, как у нее протекало заболевание, а также о том, стоит ли верить в существование коронавируса.

Жительница Кузбасса рассказала, какие симптомы коронавируса у нее были. Как оказалось, таких популярных признаков, как исчезновение обоняния, выделения из носа, у нее не было. Зато была сильная головная боль, сильная слабость и очень болезненная ломота в суставах и температура.

- Я попала в седьмую больницу с теми, у кого COVID. Там принимала противовирусные препараты, - рассказывает жительница Кузбасса. - Очень внимательный персонал. Они все в этих белых комбинезонах, сапогах, лицо заклеено лейкопластырем, эти двойные перчатки…

Кемеровчанка отметила, что профессионализм врачей ее приятно удивил, и особенное восхищение вызвала медсестра Оксана Трофимова. И она, и другие специалисты больницы внимательно относились ко всем пациентам - и молодым юношам и девушкам, и к людям в преклонных годах.

- COVID не щадит никого, и он реально рядом. Он существует. У кого-то проявляется в сильной степени, у кого-то в более слабой степени. Но в любом случае это мучения для любого больного. Это переживания для членов семьи, - уверена женщина, перенесшая коронавирус. - Поэтому не верить - глупо.

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