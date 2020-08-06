Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется каждый день, а мы ежедневном сообщаем вам самые актуальные новости.

На утро 7 августа число заболевших коронавирусом в Кузбассе вновь увеличилось почти на сотню человек. Медики выявили 96 новых случаев заболевания COVID-19.

По данным областного оперативного штаба, на утро 7 августа число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 4158 человек. Из них 96 - новые случаи. В инфекционных стационарах сейчас находятся 1335 человек. Кроме того, 2795 человек уже прошли лечение и выписаны из больниц. О последнем 71 случае выздоровления стало известно утром 6 августа.

Но выросла и скорбная статистика: число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом достигло 28 человек. О последних двух случаях смерти стало известно 6 августа.

- У женщины 1971 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Она проживала в Новокузнецке. У женщины 1941 года болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе, - сообщает оперативный штаб.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8017 человек.

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