Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 августа
Фото: Артем КИЛЬКИН
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На утро 7 августа число заболевших коронавирусом в Кузбассе вновь увеличилось почти на сотню человек. Медики выявили 96 новых случаев заболевания COVID-19.
По данным областного оперативного штаба, на утро 7 августа число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 4158 человек. Из них 96 - новые случаи. В инфекционных стационарах сейчас находятся 1335 человек. Кроме того, 2795 человек уже прошли лечение и выписаны из больниц. О последнем 71 случае выздоровления стало известно утром 6 августа.
Но выросла и скорбная статистика: число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом достигло 28 человек. О последних двух случаях смерти стало известно 6 августа.
- У женщины 1971 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Она проживала в Новокузнецке. У женщины 1941 года болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе, - сообщает оперативный штаб.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8017 человек.
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