Две пациентки с коронавирусом скончались в Кузбассе на утро 6 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще две жительницы Кузбасса, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались. Об этом стало известно утром 6 августа.

По данным оперативного штаба, на утро 6 августа число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом выросло до 28 человек. За минувшие сутки стало известно сразу о двух случаях смести среди больных COVID-19.

- У женщины 1971 года рождения из Новокузнецка на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии, - отметили в областном оперативном штабе. - У женщины 1941 года рождения из Ленинск-Кузнецкого муниципального округа болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

Всего же за сутки число заболевших выросло на 96 человек и достигло 4158 человек . кроме того, из инфекционных стационаров выписаны71 человек, прошедший курс лечения и вылечившийся от коронавируса.

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