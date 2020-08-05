Рестораны, кафе и столовые закрыли в Кузбассе из-за коронавируса

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:49:36+03:00

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В Кемеровской области из-за распространения коронавирусной инфекции приостановили работу мест общественного питания, а именно кафе, ресторанов и столовых. Ограничения коснулись сразу нескольких городов.

Дополнительные меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ввели в Междуреченском, Осинниковском, Калтанском, Мысковском и Новокузнецком городских округах. Здесь временно зыкрыли рестораны, кафе, столовые, буфеты, закусочные и весь общепит, кроме тех заведений, которые работают на вынос, с доставкой и на открытом воздухе.

Также для посещения закрыты салоны красоты, спортивные залы, культурно-досуговые учреждения. Кроме того, прием граждан в отделах многофункциональных центров «Мои документы» разрешен только по предварительной записи на прием и выдачу документов.

- Режим повышенной готовности в Кузбассе продлевается до 31 августа, - сообщили в оперативном штабе Кузбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU