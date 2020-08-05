В кузбасском городе закрыли торговые центры из-за коронавируса

5 Авг. 2020 2020-08-05T18:01:41+03:00

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В Кузбассе продлили режим повышенной готовности до конца лета - до 31 августа. В ряде городов вводят дополнительные меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В Междуреченском городском округе в связи с этим закрыли торговые центры.

До 20 августа не будут работать объекты розничной торговли. Исключение будет для тех магазинов, где торгуют непродовольственными товарами с торговыми залами до 400 квадратных метров. Также останутся открытыми магазины, которые в розницу продают продукты, а также товары первой необходимости. Не закроют и места, в которых можно приобрести канцелярские товары и детскую одежду. Разрешено продолжить дистанционно и с доставкой.

Также в Междуреченске до 20 августа будут закрыты торгово-развлекательные центры и комплексы. Однако в них продолжат работать аптеки, салоны оптики, финансовые организации, объекты розничной торговли, в которых заключаются договоры на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи. Магазины с товарами первой необходимости, торговыми залами до 400 квадратных метров (при наличии отдельного уличного входа) и работающие с доставкой тоже открыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU