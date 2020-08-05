В Кузбассе из-за коронавируса продлили режим повышенной готовности

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:54:57+03:00

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В Кемеровской области до 31 августа продлили режим повышенной готовности. Сразу в нескольких городах общественные места закрыли для посещения.

- В Междуреченском, Осинниковском, Калтанском, Мысковском и Новокузнецком городских округах вводятся дополнительные меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) , - сообщили в оперативном штабе Кузбасса.

В этих городах до 20 августа закроют общественные заведения. К их числу относятся торговые центры, общепит, культурно-досуговые учреждения, салоны красоты. Также нельзя будет посещать спортивные объекты. Тренироваться можно будет только на открытых спортивных площадках. Под запрет попали также кинотеатры под открытым небом.

- Приостанавливается работа аттракционов, хореографических студий, а также организаций, предоставляющих парикмахерские, маникюрные и педикюрные услуги, - добавили в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU