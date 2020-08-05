5 Авг. 2020 2020-08-05T08:00:26+03:00

Больше четырех тысяч человек заболели коронавирусом в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Появились последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 5 августа. Согласно данным оперативного штаба, в Кемеровской области число заболевших коронавирусом с начала пандемии превысило четыре тысячи человек, а именно их стало 4062.

За последние сутки у 97 жителей региона была диагностирована коронавирусная инфекция. Всего в настоящее время в инфекционных стационарах медицинскую помощь оказывают 1312 пациентам. Необходимый курс лечения прошли уже 2724 человека, они выздоровели и отправились домой. За последние сутки выздоровели 59 пациентов.

Однако не все смогли пережить это заболевание. Сейчас общее число умерших остается прежним: 26 человек. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7741 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU