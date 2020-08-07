Замгубернатора прокомментировал рост числа смертей от COVID-19 в Кузбассе

Замгубернатора прокомментировал рост смертей от COVID-19 в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Замгубернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник прокомментировал введение новых ограничений в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией в регионе.

Число пациентов с коронавирусом, которые умерли в Кузбассе с начала пандемии, медленно, но неуклонно растет. И чем больше будет заболевших, тем больше будет и умерших.

- Наша главная задача - сохранить жизни людей. Поэтому, когда мы говорим о повторном введении ограничительных мероприятий, мы, к сожалению, совершаем вынужденные действия, - отметил Алексей Цигельник. - С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что невозможно «закрыть» жизнь, остановить ее.

Замгубернатора прокомментировал рост смертей от COVID-19 в Кузбассе. ФОТО кадр видео АПК

Пандемия коронавируса может продлиться и полгода, и год, и на это время невозможно все заморозить. Но можно вводить ограничительные меры и тем самым сбивать рост заболеваемости. Алексей Цигельник подчеркнул, что при принятии решения о введении мер учитываются не только данные о новых заболевших в том или ином городе.

- Это комплексная оценка всей ситуации: число заболевших в населенном пункте, структура медицинской помощи, общее количество заболевших на 100 тысяч жителей в этом населенном пункте, принадлежность к агломерации, ситуация в соседних территориях и так далее, - заявил Алексей Цигельник.

Не исключено, для того чтобы сохранить жизни кузбассовцев, ограничения могут вести и в других территориях - на определенные промежутки времени.

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