Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно в Кузбассе врачи фиксируют как новые случаи как заболевания коронавирусом, так и выздоровления. Рассказываем, как изменилась статистика за минувшие сутки.

На утро 8 августа в Кузбассе выявлено 86 новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших коронавирусом в Кемерове – 25 человек. Еще 15 – в Междуреченске и девять в Новокузнецке. В остальных городах число новых заболевших меньше. Всего же в начала пандемии в регионе зафиксировано 4244 случая заболевания.

Увеличилось и число выздоровевших: на утро 8 августа еще 108 человек выписаны из больниц. Всего же с начала пандемии выздоровели 2903 человека.

Однако выросло и число случаев с летальным исходом. Так, на утро 7 августа стало известно об еще одной, 29-ой пациентки с коронавирусом, которая скончалась: у 78-летней новокузнечанки развилась тяжелая форма пневмонии.

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