Синоптики предупреждают о высокой пожароопасности в Кузбассе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник, 10 августа. Они сообщили, что на территории области ожидаются высокие температуры, поэтому будет высокая пожароопасность.

В этот день столбики термометров поднимутся минимум до +25 градусов, в отдельных районах отметки достигнут +30 градусов. Ожидается пожароопасность второго, а местами и третьего классов. В Тайгинском городском округе четвертый класс горимости. Также синоптики предупредили о том, что в этот день не будет осадков.

Подробный прогноз погоды на 10 августа можно прочитать по этой ссылке.