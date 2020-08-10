Синоптики предупредили об аномальной жаре в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемеровской области в понедельник, 10 августа, ожидается аномальная жара. Температура воздуха повысится до +30 градусов.

На всей территории Кемеровской области будет палящий зной. Синоптики Кемеровского гидрометцентра сообщили, что столбики термометров поднимутся до +25… +30. К тому же большинство районов останется без освежающего дождя, только по западу области выпадут небольшие осадки. Там же возможны и грозы. А легкий ветерок придет с юго-востока.

В Кемерове будет жарко, как на юге области. Если сегодня вы в отпуске, не упустите шанс получить красивый загар, потому что на улице ожидается солнечная погода. При этом будьте внимательными - солнце может скрыться за облаками, но от этого его влияние не станет слабее. Поэтому не находитесь слишком долго на улице: есть риск сгореть или получить тепловой удар. Ведь температура воздуха повысится до +30 градусов. Ветер заглянет в город с юго-востока, но он не принесет дождевые тучи.

Кстати, из-за высоких температур синоптики предупреждают о высокой пожароопасности на территории области.