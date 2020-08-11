Кузбасские школьники с 1 сентября будут обедать в школах бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Кузбасса готовы уже с 1 сентября 2020 года обеспечить школьников бесплатным питанием. Правда, не всех, а только учеников 1-4-х классов во всех школах региона.

Всего в Кузбассе горячие обеды будут получать почти 139 тысяч учеников начальной школы. Уже разработано меню, единое для всех школьных столовых и учитывающее лучшие региональные и федеральные практики. К слову, это меню будет сезонным, и в него будут включены овощи, фрукты и другие продукты.

- Полностью 100% младших школьников - у нас это 138 954 учащихся начальных классов - будут получать бесплатное горячее питание в школах уже с нового учебного года, - приводит слова министра образования и науки Кузбасса Софьи Балакиревой ТАСС. - На четыре месяца 2020 года у нас предусмотрено [финансирование на эти цели в размере] порядка 629 миллионов рублей, на 2021 год - 1,5 миллиарда рублей, большая часть средств выделена из федерального бюджета. Сумма одного обеда получается почти 58 рублей, за эти деньги ребенок получит полноценную горячую еду.

Напомним, с 1 сентября школы региона готовятся начать учебный год в очном режиме. При этом все учебные учреждения должны будут соблюдать требования Роспотребнадзора.

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