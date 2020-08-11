В Кузбассе еще 94 человека заболели коронавирусом за сутки

В Кузбассе еще 94 человека заболело коронавирусом за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе на утро 11 августа выявлены еще 94 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Официальную сводку опубликовал оперативный штаб области.

Таким образом, всего с начала пандемии в регионе заразились 4638 человек.

Двое человек за минувшие сутки скончались. Первая пациентка - женщина 1972 года рождения - проживала в Новокузнецке. Вторая женщина 1984 года рождения - из Междуреченска.

Также стало известно, что из больниц выписаны 114 пациентов. Таким образом, в Кузбассе 3163 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе сейчас медицинскую помощь получают 1443 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7022 человека.