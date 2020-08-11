Еще две пациентки с коронавирусом скончались в Кузбассе

Две женщины с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще два пациента, у которых врачи ранее диагностировали коронавирус, скончались в инфекционных стационарах Кузбасса.

Утром 11 августа стало известно о еще двух пациентах ковидных больниц, которые скончались. Это две женщины, одна из которых проживала в Новокузнецке, а другая - в Междуреченске. Теперь число смертей среди кузбассовцев, у которых ранее тесты на коронавирус были положительными, достигло 32 человек.

- У женщины 1972 года рождения из Новокузнецка развилась тяжелая форма пневмонии. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1984 года рождения из Междуреченска также развилась тяжелая форма пневмонии, - сообщает оперативный штаб.

Всего же с начала пандемии коронавируса это заболевание диагностировано у 4638 человек. Из них 1443 находятся в инфекционных больницах, а 3163 - выздоровели и выписаны из стационаров. О последних 114 случаях выздоровления стало известно 11 августа. Также в этот день сообщается о 94 новых случаях заболевания.

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