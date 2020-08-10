19 человек заболели коронавирусом в кузбасском доме престарелых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выросло число заболевших коронавирусом постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в Междуреченске. Сейчас специалисты проводят расследование по факту заражения.

В субботу, 8 августа, стало известно о новом очаге заболевания коронавирусом в Кузбассе. Им оказался дом-интернат для престарелых и инвалидов в Междуреченске. Здесь диагностировали 10 случаев COVID-19, при этом одной из заболевших оказалась медицинская сестра учреждения. На утро 10 августа стало известно о новых выявленных случаях коронавируса в доме-интернате.

- В Междуреченском доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлено 19 случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших - 18 постояльцев интерната и одна медсестра, - сообщает пресс-служба администрации города Междуреченска. - Все они госпитализированы в специализированные медучреждения Новокузнецка.

Также в администрации города отметили, что по данному факту проводится расследование.

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